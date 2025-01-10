Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Haksız Fiyat Artışı kapsamında denetimler yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü’nün 1-9 Ocak tarihlerinde yaptığı çalışmalar çerçevesinde işletmeler, ürünlerde haksız fiyat artışına karşı denetlendi. Konuyla ilgili olarak Eskişehir merkez ve ilçelerinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı konusunda 98 firmada bin 486 ürün, Haksız Fiyat Artışı kapsamında 48 firmada 240 ürün denetlendi. 6502 Sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için 139 bin 304 lira idari para cezası uygulanırken, Haksız Fiyat Artışı kapsamında yapılan denetimler de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.