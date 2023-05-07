Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) arasında imzalanan Ticaret Elçileri Projesinde uygulama aşamasına geçildi.

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜBAP), Kariyer Merkezi ve Üniversite Sanayi ve Ticaret İşbirliği Geliştirme Uygulama Merkezi tarafından geliştirilen proje kapsamında SCÜ’de okuyan 23 ülkeden 46 öğrenciye akademisyenler ve alanında uzman kişiler tarafından toplam 36 saatlik eğitimler verilecek.

Öğrencilere “Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar”, “Girişimcilik”, “Devlet Destekleri”, “Finansal Okuryazarlık, Pazar Araştırmaları”, “E-İhracat, Yurtdışı Pazar Bilgileri”, “Ödeme ve Teslim Şekilleri”, “Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar”, “Satış Teknikleri”, “Müşteri ve Tedarikçi Bulma Yöntemleri” konularında eğitim verilecek.