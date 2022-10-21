Düzce Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı yaşanıyor. Başkan adayı iş insanı Emre Aycan, tüm üyelere seslenerek, “Değişimden yana” tercihte bulunmalarını istedi.

Düzce Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı yaşanıyor. Başkan adayı iş insanı Emre Aycan, tüm üyelere seslenerek, “Değişimden yana” tercihte bulunmalarını istedi.

Ticaret Borsası’nda değişim zamanı vizyonuyla yola çıkan başkan adayı Aycan, üye ziyaretlerini tamamladı. Borsa üyelerinden destek gören Aycan, “Düzce Ticaret Borsası’nda değişimin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Borsayı şeffaf ve adil bir yönetim anlayışına kavuşturmayı hedefliyoruz. Tüm üyelerimizden destek bekliyoruz” dedi.

Düzce Ticaret Borsası’nın daha etkin hizmet vermesi ve üyelere yönelik projeler hazırlaması gerektiğini anlatan Aycan, “Başka illerdeki borsa kuruluşlarına baktığımızda Düzce Ticaret Borsası’nın çok hizmet ve faaliyet açısından çok geride kaldığını görüyoruz. Biz bunu değiştirmek, yeni bir hizmet anlayışı ile üyelerimizin beklentileri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aycan, tüm üyelerin seçime katılmasını istedi.