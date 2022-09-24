Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, hayata geçirdiği projelerle Canlı Hayvan Pazarı’nı bölgenin en güçlü hayvan pazarı haline getirdi. Canlı Hayvan Pazarı’nı hayvancılık sektörü açısından cazibe merkezine dönüştüren Başkan Kırlıoğlu, “Yeni dönemde de tüm üye ve üreticilerimizin yanında olacağız” dedi.

Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, hayata geçirdiği projelerle Canlı Hayvan Pazarı’nı bölgenin en güçlü hayvan pazarı haline getirdi. Canlı Hayvan Pazarı’nı hayvancılık sektörü açısından cazibe merkezine dönüştüren Başkan Kırlıoğlu, “Yeni dönemde de tüm üye ve üreticilerimizin yanında olacağız” dedi.

Görev süresi içerisinde birçok önemli projeyi hayata geçiren Başkan Kırlıoğlu, Sümer Mahallesi Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı’na da büyük bir değer kattı. Canlı Hayvan Pazarı’nı yenileme çalışmalarıyla modern bir hale getiren Başkan Kırlıoğlu, kurduğu fan ve sisleme sistemleriyle alıcı ve satıcıların önemli bir sorununu çözüme kavuşturdu.

Hayvancılık sektörüne büyük bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Kırlıoğlu, “Canlı Hayvan Pazarı ile ilgili birçok önemli çalışma yaptık. Hayvanlarda sıcak havadan dolayı fire kaybının önüne geçmek, pazarda bulunan alıcı ve satıcılarımızın menfaatleri doğrultusunda Fan ve Sisleme sistemleri kurduk. Bununla birlikte pazarımızın içerisinde çevre düzenlemesi yaptık. Temizlik ve hijyene büyük bir önem verdik. Bu doğrultuda mazgalların düzenli temizlenerek kötü koku oluşumun önüne geçmek için içlerine yıkama sistemi yaptık. Bu sistemle mazgallarda kirlilik ve kötü koku oluşumunun önüne geçmiş olduk. Yapılan çalışma hem hayvanlarımız hem de alıcı ve satıcılarımız açısından çok önemliydi. Pandemi döneminde maske dağıtımı yaptık. Üyelerimizin iş yerlerine dezenfeksiyon stantları yaptırdık. Pazarımız içerisindeki araba dezenfeksiyon tünelini revize ettik. Hem üreticilerimizin hem de alıcılarımızın mağdur olmaması için kantarla ilgili kontrolleri eksiksiz yaptık. Kantar sayısını 2’ye çıkardık. Biz yeni dönemde de bölgemizdeki hayvancılık sektörünün daha da gelişmesi için projeler üretmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nazilli Ticaret Borsası, canlı hayvan pazarı ile birlikte aynı bölgede yer alan oteli de modern bir hale kavuşturdu. Nazilli’ye yakışan bir hizmeti daha hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu belirten Başkan Kırlıoğlu, “Borsamız bünyesinde bulunan 24 odalı otelimizin tadilatını yaparak modern bir hale getirdik. Yenilenen dekorasyonu ve çevre düzenlemesi ile dikkat çeken otelimiz, kişiye güven ortamı içinde şehir gürültüsünden uzak misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyor. Güler yüzlü personelimiz ile müşterilerimize tek ve çift kişilik oda seçenekleri sunuyoruz. Odalarımız temiz. Otopark sorunu olmayan otelimizde misafirlerimiz 7 gün 24 saat boyunca gönül rahatlığıyla kalabilirler. Biz ne yapıyorsak üyelerimiz için Nazilli’miz için yapıyoruz. Yeni dönemde de bu anlayışla hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bizim işimiz hizmet etmek. Projelerimiz hem borsamıza hem de Nazilli’mize değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.