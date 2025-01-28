Ticaret Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen yangın malzemesi denetimleri çerçevesinde 395 denetlenen işletmenin 351’inden savunma istendiğini duyurdu.
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Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395’tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154’tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351’dir."
Kaynak: İHA