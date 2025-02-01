Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin, Edirne ve Hakkari’de üç başarılı operasyona imza attı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Mersin Gümrük Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 356.6 milyon Türk Lirası değerinde 24 adet lüks araç, Hakkâri ve Edirne illerinde yürütülen iki farklı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 720 milyon Türk Lirası tutarında 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

24 adet kaçak lüks araç ele geçirildi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller sonucu şüpheli görülen 12 konteyner ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirme sonucu Araç ve Konteyner Tarama Sistemine sevk edilen konteynerlerde yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama kararı alındı.

Arama yapılmak için açılan konteynerlerin içerisinden, beyan edildiği gibi el aletleri ve dokumaya elverişli yer kalıpları değil, 24 adet çeşitli marka ve modellerde, lüks binek ve jeep tipi araç çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 356.6 milyon Türk Lirası olan araçlara el konuldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Hakkari ve Edirne illerinde yürütülen iki farklı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 720 milyon Türk Lirası tutarında 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esendere ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleştirilen incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde;

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı’nda 431 kilogram eroin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 177 kilogram esrar, olmak üzere, toplamda 608 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin, Yüksekova ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.