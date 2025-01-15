Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yıl 8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz. Cari işlemlerde çok parlak bir tablo var. 2024 kasım ayı rakamlarına göre cari işlem açığını yıllıklandırılmış olarak 7,4 milyar dolara gerilettik. Türk Eximbank 2024 yılında 48,7 milyar dolarlık ihracat, kredi ve sigorta finansman desteği sağladı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı’nı açıkladı. Bolat, 2024 yılında 375 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı sağladıklarını söyleyerek, özellikle mal ihracatında yüzde 2,5’luk bir artış sağlayarak 262 milyar dolar Cumhuriyet rekorunu kırmış olduklarını aktardı. Bakan Bolat, mal ithalatını da yüzde 5’e yakın bir azalış ile 344,1 milyar dolarlara gerilettiklerine dikkat çekerek, "Böylece dış ticaret açığımızı mal bazında 82,2 milyar dolara geriletmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Cari işlemlerde çok parlak bir tablo var"

2024 yılı hizmet ihracatının 11 aylık rakamlarına ilişkin bilgi veren Bakan Bolat, "113,6 milyar dolar yıllıklandırılmış hizmet ihracatına ulaştık. Yılı 114 milyar dolarla kapatmayı öngörüyoruz. Hizmetler ticaretinde ise 61 milyar dolar dış ticaret fazlamız var. Bununla da mal dış ticaretindeki 82 milyar dolarlık açığımızı kapatmakta istifade ediyoruz. Cari işlemlerde de çok parlak bir tablo var. 2023 yılında cari işlemler açığını 45,5 milyar dolarla kapattıktan sonra, 2024 kasım ayı rakamlarına göre yıllıklandırılmış olarak 7,4 milyar dolara gerilettik. 2024 ilk 11 ayın cari işlemler açığı 5,6 milyar dolar, tahminimize göre ise 10 milyar doların altında kalacak. Bu da gayri safi milli hasılanın yüzde 1’in dahi altında olması demektir" diye konuştu.

"Türk Eximbank 2024 yılında 48,7 milyar dolarlık ihracat, kredi ve sigorta finansman desteği sağladı"

Bakan Bolat, "Temel hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nı ticaretin yüzyılı yapmak. İhracatçıların en önemli sıkıntılarından finansmana erişim noktasında tüm imkanlarımızı kullandık. 13,5 milyar lira olan Eximbank sermayesi 18 ayda tam 4 katı artışla 55 milyar liraya yükseltildi. Türk Eximbank 2024 yılında 48,7 milyar dolarlık ihracat, kredi ve sigorta finansman desteği sağladı" dedi.

"Finansman maliyetinde yeni bir indirim müjdesini alacağız"

Yeni yılda verdikleri müjde ile ihracat reeskont kredi finans maliyetinin yüzde 29,90’a düşürülmüş olduğunu söyleyen Bakan Bolat, şöyle devam etti: "6 puan bir indirim sağladık. İhracat finansmanındaki maliyet, önümüzdeki ayda inşallah yeni bir indirime gidilecek ve finansman maliyetinde yeni bir indirim müjdesini alacağız."

"Bu yıl 269 kez ticaret heyetleri programları ve 85 defa da alım heyetleri organizasyonları gerçekleştirilecek"

Bakan Bolat, "2024 yılında İhracat Geliştirme A.Ş. (İGE) aracılığıyla 93,3 milyar TL krediye 83,1 milyar TL kefalet imkânı sunarak ihracatçılarımıza önemli bir finansman kaynağı sağladık. 2025 yılında ise İGE’nin açıklayacağı yeni kefalet destek paketleriyle toplamda 70 milyar TL’lik bir kapasite artışının sağlanması ve yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar TL’lik kredi kefalet desteği sunulması planlanmaktadır. 2025 yılında 269 kez ticaret heyetleri programları yapılacak ve 85 defa da alım heyetleri organizasyonları gerçekleştirilecek" açıklamalarında bulundu.

2025 yılında 269 ticaret heyeti, 85 alım heyeti yoluyla daha fazla pazara ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Bakan Bolat, "Ayrıca, 65 yurt içi, 330 yurt dışı fuar ve 1.650 bireysel katılımı destekleyerek iş dünyamızın yanında olacağız. İlaveten, 50 adet UR-GE Projesi ve 40 adet KTZ projesini hayata geçirmeyi planlarken 12 bin adet Pazara Giriş Belgesi’ne yönelik destek vermeyi hedefliyoruz. 61 şirketin 63 markasını da Marka ve TURQUALITY desteklerimiz kapsamına alarak toplamda 355 şirketin 380 markasını desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

"Bu yıl 8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz"

Bakan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yıl 8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi, bilgilendirme faaliyetlerimize 30 bin kişinin katılım sağlamasını ve dış temsilciliklerimizin bilgilendirme faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. DİR kapsamında ithal edilmek istenen ürünleri üreten yurtiçi üreticilere ilişkin verilerin kullanıcılar ile paylaşılması ve yurtiçinden girdi teminini teşvik etmek amacıyla bir rehber niteliğindeki Yerli Tedarik Sistemini devreye alacağız. Hizmet ihracatında ABD, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere 42 adet yurt dışı etkinlik organizasyonunu, 1.200 bireysel katılımı desteklenen yurt dışı etkinliği ve 20 bireysel katılımı desteklenen yurt içi etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz."