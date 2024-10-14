Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ’’AB’nin Türkiye’nin ihracatında yüzde 41’lik bir payı var. Mevcut Gümrük Birliği Anlaşması’nı önümüzdeki dönemde revize etmeyi ve güncellemeyi umut ediyoruz. Çok yakın bir zamanda yüksek düzeyli diyalog ve istişare toplantıları Brüksel’de başladı’’ dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncelleneceğini belirterek, Türkiye’nin büyüme ve ihracat rakamlarından bahsetti. AB ile Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde çok iyi tesis edilmiş ekonomik ilişkilerin bulunduğunu dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “AB’nin Türkiye’nin ihracatında yüzde 41’lik bir ihracat payı olduğunu biliyoruz. Mevcut Gümrük Birliği Anlaşması’nı önümüzdeki dönemde revize etmeyi ve güncellemeyi umut ediyoruz. Çok yakın zamanda, üç ay kadar önce yüksek düzeyli diyalog ve istişare toplantıları Brüksel’de başladı. Türkiye yüzyıllar boyunca İpek Yolu’nu Avrupa ile bağladı. Şimdi de Zengezur Koridoru sayesinde Kuşak ve Yol Girişimi ile Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden aynı şeyi gerçekleştirmeyi istediklerini anlattı” dedi.

“Türkiye global ekonominin önemli bir aktörüdür”

AB ile Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde çok iyi tesis edilmiş ekonomik ilişkilerin bulunduğunu dile getiren Bakan Bolat, “AB’nin Türkiye’nin ihracatında yüzde 41’lik bir ihracat payı olduğunu biliyoruz. Mevcut Gümrük Birliği Anlaşması’nı önümüzdeki dönemde revize etmeyi ve güncellemeyi umut ediyoruz. Çok yakın zamanda, üç ay kadar önce yüksek düzeyli diyalog ve istişare toplantıları Brüksel’de başladı. Türkiye yüzyıllar boyunca İpek Yolu’nu Avrupa ile bağladı. Şimdi de Zengezur Koridoru sayesinde Kuşak ve Yol Girişimi ile Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden aynı şeyi gerçekleştirmeyi istediklerini anlattı. Lojistik açısından bakıldığında gerçekten Türkiye eşsiz bir ticaret habitatıdır. Akdeniz ülkeleri, Afrika ve Arap ülkeleri ile İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları aracılığıyla, Atlantik’e de Cebelitarık aracılığıyla bağlanmaktadır. Aynı şekilde Süveyş Kanalı da buna aracılık etmektedir. Türkiye, GSYH olarak bakıldığında 1,2 trilyon dolarlık bir değer taşır bu bölgede. 600 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye global ekonominin önemli bir aktörüdür. Global ticaretin de önemli bir aktörüdür. Yurt dışı ticaret tam olarak yüzde 50’sini oluşturmaktadır Türkiye’nin GSYH’sinin” şeklinde konuştu.

“Ekonomiye ilişkin rakamlar Türkiye’nin gücünü ve dayanıklılığını ortaya koyuyor"

Bakan Bolat sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiği çalışmaların meyvesini aldığını ve atılan tohumların yeşerdiğini belirterek, "Sürekli olarak büyüyoruz ve dünyanın küresel aktörleriyle birlikte aynı mecrada yer alıyoruz. Türkiye ekonomik görünümüyle ilgili olarak yakın döneme ait rakamların bariz bir şekilde Türkiye’nin gücünü ve dayanıklılığını ortaya koydu. Örnek vermem gerekirse yıllık büyüme ortalaması yüzde 5,4. 2003-2023 yılları arasında. Bu dönemde kişi başına düşen gelir de neredeyse iki katına çıkmıştır. GSYH de dolar olarak bakıldığında bu dönemde 9 kat arttı. Türkiye ekonomisinin bu olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü ve kayda değer başarı elde etti, en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı. Türkiye’nin geçen yıl yaklaşık 255 milyar dolarlık mal ihracatı yaparak rekor kırdı. Küresel mal ticaretindeki payını artırdı. Hizmet ihracatında da 106 milyar dolara ulaştı. Bu yılın 9 ayında mal ihracatında yüzde 3,2’lik, hizmet ihracatında ise yüzde 7’lik artış yakalandı. Dış ticaret açığımız da düşüşünü sürdürdü. Yüzde 33 düştü ilk 9 ayda. Halihazırdaki cari açık da 55,5 milyar dolardan 15 ayda 11,3 milyar dolara düştü" diye konuştu.

“Uluslararası doğrudan yatırımlardan aldıkları payı yüzde 1,5’e çıkartmayı hedefliyoruz”

İlk 8 ayda cari hesap açığının hızlı bir şekilde düşerek 9,7 milyar dolara gerilediğini vurgulayan Bakan Bolat, "Bunlar gerçekten dış ticaret açısından çok kayda değer rakamlar. Ağustosta cari hesap 4,3 milyar dolar fazla verdi. Üç ay üst üste fazla verdi. Bütün bu pozitif gelişmelerin neticesinde uluslararası rezervimiz de hızlı bir şekilde artışa geçti. Rezervimiz 98,5 milyar dolardan 156,5 milyar dolara ulaştı. Net rezervlerimiz eksi 65 milyar dolardan artı 34,6 milyar dolara ulaştı. Burada SWAP’lar hariç olarak söylüyorum. SWAP’lar dahil edildiğinde net rezervlerin artışı 56 milyar dolara tekabül etmektedir. 2003’ten bu yana 269 milyar doları aşan doğrudan yatırım geldiğini, küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan aldıkları payı yüzde 1,5’e çıkartmayı hedefliyoruz. Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında üstlendiği proje hacminin 514 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, müteahhitlerimiz uluslararası ihalelerde 12 bin 300 projeyi kazandığı anlamına geliyor. Bu projeler 143 farklı ülkede” ifadelerini kullandı.

“2027 yılında Türkiye’nin GSYH’sini 1,7 trilyon dolara çıkmalı”

Türkiye’nin 56 milyar dolarlık gelirle turizmde parlak bir dönem geçirdiğini aktaran Bakan Bolat, “Bu yıl 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Türkiye’nin lojistik hizmetlerinde Avrupa’da 5’inci, dünyada 15’inci oldu. Bu pazardan daha fazla pay almak istiyoruz. Ülkemiz endüstri alanında önemli işlere imza atıyor. Tekstil, savunma, hazır giyim, otomotiv, seramik, inşaat malzemeleri ve havacılıkta öne çıktıklarını, otomotiv ve savunma sanayisinde Türkiye’nin yıldızı parlıyor. Çok iddialı bir program takip ediyoruz. ’İstikrarlı stabilizasyon’ diyoruz buna ekonomide. Stabil büyüme, düşük enflasyon ve ihracatın önderlik ettiği bir büyüme modeli. Buna Orta Vadeli Program diyoruz. Geçen yıl başladık ve önümüzdeki 3 yılı bu programı takip ederek tamamlayacağız. Hedefimiz, 2027’ye kadar Türkiye’nin GSYH’sini 1,7 trilyon dolara çıkmalı ve ortalama büyüme oranı yüzde 4 olmalı. Mal ihracatında 320 milyar dolara, hizmet ihracatında 160 milyar dolar hedefliyoruz” dedi.