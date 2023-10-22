Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve bakanlık bürokratlarından oluşan heyet, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu ile bir araya geldi.

TİM Başkanvekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz tarafından GAİB hizmet binasında karşılanan Bolat, GAİB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Bolat ziyaretinde, “Gaziantep net ihracatçı bir şehir. Dış ticaret fazlası veren bir şehrimiz. Bununla gurur duyuyoruz. Bu yıl dış ticaret fazlasının artmasını bekliyoruz. Ülkemizin ihracatının 7 kat arttığı periyotta Gazi şehrimizin ihracatı 20 kat arttı. Bakanlığımız adına bu performansından dolayı sizlere canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. GAİB olarak sizlerden ilerleyen dönemlerde ticaret heyetleri, alım heyetleri, fuar katılımları bekliyoruz. Hep birlikte yola devam edeceğiz” dedi.

Ticaret Bakanını ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten TİM Başkanvekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise, “Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ı bugün birliğimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Görevine henüz birkaç ay önce başlamasına rağmen beraber çok yol kat ettik. Gerek dış ticaret hacmimizin büyümesi noktasında ihracatçılara sağlanan kolaylıklar gerek iç piyasadaki düzenlemelerle biz ülkemizin dış ticaret hedeflerine ulaşabilmesi için daha güçlü adımlar atabiliyoruz. Ayrıca şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra oluşan kaos ortamında bakanlığımız, sanayicilerimizin toparlanması için gereken adımları atarak üretim çarklarının durmasının önüne geçilmesinde büyük destek sağlamıştır. İnanıyorum ki gerek bölgesel gerek küresel çaptaki olumsuz şartlara rağmen beraber birçok ihracat rekorunu kırarak ülkemiz ekonomisini çok daha sağlam temellere oturtacağız” diye konuştu.