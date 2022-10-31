Ticaret Bakanı Mehmet Muş, altılı masayı eleştirerek, "’Recep Tayyip Erdoğan gitsin de önemli değil sonuç’, tek ortak noktaları, buluştukları nokta o. Bunun haricinde buluştukları bir yer yok. Böyle bir siyaset olur mu" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, altılı masayı eleştirerek, "’Recep Tayyip Erdoğan gitsin de önemli değil sonuç’, tek ortak noktaları, buluştukları nokta o. Bunun haricinde buluştukları bir yer yok. Böyle bir siyaset olur mu" dedi.

Sabah saatlerinde Bingöl’den helikopterle Bitlis’e gelen Bakan Muş, ilk olarak Bitlis Valiliğini ziyaret etti. Ardından öğretmenevine geçen Bakan Muş, burada sanayiciler ve kanaat önderleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Bitlis İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Muş, AK Parti MKYK üyeleri ve bölge milletvekilleri ile "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programında partilerle buluştu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Muş, “1. OSB dolmuş, ikincisinin hazırlıkları başlamış. Yatırımlar akın akın Bitlis’e geliyor. Çok uzun sürmez, çok kısa bir süre sonra ihracat listesinde Bitlis’in ismini duymaya başlayacağız. Bu şehir, bu potansiyeli ortaya koyuyor. Bu şehir insanıyla, mükemmel doğası ve tarihi değerleriyle, mutfağı, girişimcileriyle gerçekten Doğu Anadolu’daki göz bebeklerimizden bir tanesidir. Bu bölgede uyguladığımız teşvik politikaları, huzurun tesis edilmesi, asayişin sağlanması, insanların birbiriyle ilişkileri, insanların geleceğe dair umutlarının yeşermesi, geleceğe dair umutlarının en güçlü olduğu noktaya çıkması bu gelişmeyi ortaya koyuyor" dedi.

Bakan Muş şöyle devam etti:

“Ülkemiz, 20 yıldır AK Parti ve lideri tarafından yönetiliyor. Mukayese ettiğiniz zaman da pek çok hizmet bu ülkeye kazandırıldı. Ekonomisi 1 trilyon dolara geldi. Dış ticaret hacmi 750 milyar dolara geldi ve Avrupa’nın sayılı büyük ekonomilerinden biri haline geldi. Bu, bizim için yeterli değil. Artık ikinci yüzyılın inşasını yapacağız. Çok daha büyük entegre sanayi tesislerini, iki gün önce açılışını yaptığımız Türkiye’nin otomobili gibi büyük sanayi tesislerini Türkiye’ye kazandırmak için uğraşacağız. Bir amacımız var; Bitlis’in, bölgenin ve Türkiye’nin refahını yükseltmek, hayat standartlarını yükseltmek. İnsanların daha güzel, daha mutlu bir ülkede yaşamını temin etmek istiyoruz. Fuzuli tartışmalarla, kavgalarla, boş gündemlerle Bitlis’in, bölgenin, Türkiye’nin gündemini meşgul etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Emtia ve enerji fiyatlarından kaynaklı bir yükseliş var"

Pandemi sonrasında emtia ve enerji fiyatlarında yaşanan yükselişe değinen Muş, "Emtia ve enerji fiyatlarındaki inanılmaz artışlar bütün dünyayı etkilediği gibi bizleri de etkiliyor. Enflasyonda yükselmelere sebep oldu. Enflasyon haricinde Türkiye’de makro ekonomik dengeler çok sağlıklıdır. Enerji fiyatındaki artışlar, emtia fiyatındaki yükselişler sadece bizde değil, dünyada son 40 yılın yüksek enflasyonunu yaşatıyor. Bütün ülkeler enflasyonu kontrol altına almak için bir arayış, çaba içerisinde. Herkes farklı bir yöntem uyguluyor. Bazı ülkeler hala kontrol altına alamadı. Dolayısıyla bu şartlar altında mücadeleler veriliyor" dedi.

Enflasyonun tüm dünyada yükseldiğini anlatan Bakan Muş, "Ben şunu söyledim; ’Dönemimizde enflasyonu aldığımız yerden tek hanelere indirdik, pandemi bitene kadar enflasyon Türkiye’de tek hanedeydi. Emtia ve enerji fiyatlarından kaynaklı bir yükseliş var. Bunu saymadığımız zaman Türkiye’de enflasyonu kontrol altında tutmuş bir parti, iktidarız.’ Bunu kesip farklı yerlere çekmenin kimseye bir faydası yok. Sadece insanı küçültür. Daha çok şey söylemek isterim ama daha fazla rencide etmek istemiyorum. Yolumuza bakıyoruz” şeklinde konuştu.

"8 ayrı grubun bir araya geldiği bir yerden irade çıkar mı, çıkmaz"

’Altılı masa’yı eleştiren Muş, "Altılı masada 2’si görünmeyen sekiz, belki de dokuz partiler. Türkiye’nin gelişimi, Türkiye’yi ileriyle taşımayla alakalı bir sonuç yok. Herkes farklı farklı düşünüyor. Herkesin tek derdi var; Recep Tayyip Erdoğan. ’Recep Tayyip Erdoğan gitsin de önemli değil sonuç’, tek ortak noktaları, buluştukları nokta o. Bunun haricinde buluştukları bir yer yok. Böyle bir siyaset olur mu? Biz siyaseti böyle yapmadık, yapmıyoruz, yapmayacağız da. Siyaset milleti ileri götürmek için verilen bir uğraştır. 8 ayrı grubun bir araya geldiği bir yerden irade çıkar mı, çıkmaz. Dünya hiç olmadığı kadar gergin ve öngörülemez bir süreçten geçiyor. Türkiye, bu süreci yönetiyor. Eğer dalgalanmaları Türkiye’de bu kadar hissetmiyorsak bunun bir sebebi var. Hükümetin güçlü olması, liderlerin bunu göğüslemesindendir. Yoksa bu hadiselerden çok daha vahim sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Alım gücümüz de enflasyondan kaynaklı bir nebze düşmüş olabilir ama bunu üç kat artıran bu iktidardır. Yine geldiği yerin üstüne çıkaracak olan bu iktidardır. Sanayi sitesi, fabrika, üretim dışında bir gündemimiz yok. Bunları konuşuyoruz. İnsanların, bölgenin, Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Üreterek kazanmak zorundayız. Üreterek Türkiye’ye döviz sokmak zorundayız. Gelecek Türkiye’nindir. İnşallah haziranda yapılacak seçimlerle yeniden güven tazeleyerek Cumhurbaşkanımızı ve arkasında güçlü duracak Meclisi seçeceğiz" diye konuştu.

Dere üstü ıslah projesi çerçevesinde Bitlis’te yürütülen millet bahçesi yapım çalışmalarını inceleyen Bakan Muş, esnaf ziyaretinde bulunarak, Bitlis Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.