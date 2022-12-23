Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Haklı gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara ağır idari cezalar uygulanacaktır” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Haklı gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara ağır idari cezalar uygulanacaktır” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışına karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirterek, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.