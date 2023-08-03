Kahramanmaraş’ta ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İhracatımız Temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır.7 aylık ihracatımız 143 milyar 435 milyon dolara yükseldi” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çeşitli temaslarda bulunarak açıklama yaptı. Bakan Bolat, Türkiye’nin Temmuz ayı ihracat rakamlarını da Kahramanmaraş’ta açıkladı.

Asrın felaketi sonrasında açıklanan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine şu ana kadar 146 bin kişinin başvurduğunu ve bu rakamların kendilerini memnun ettiğine de değinen Bakan Bolat, “Hak sahipleri açısından çok büyük avantajlı şartlarda kalıcı konutlar ve iş yerlerinin tamamlanması sağlanacak. Şehirlerimizin yeniden imar çalışmaları iki kat hızlandırılmış olmaktadır” diye konuştu.

“Depremlerin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar”

6 Şubat tarihindeki depremlerin 13 milyon insanı doğrudan etkilediğini ve dünyanın en büyük felaketlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bolat, “Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanlığımız depremden kısa bir süre sonra büyük bir çalışma yaptı. 6 Şubat depreminin ülkemize, can kaybı ve yaralılarımızın dışında maddi anlamda maliyeti 2 trilyon TL, yani mart ayındaki kurla 104 milyar dolardı. 2 trilyon 2023 yılı başlangıç bütçesinin yüzde 45’i yani yarıya yakın rakamdan bahsediyoruz. Deprem oldu hayat devam ediyor gibi deprem bölgesindeki ve depremzedeleri unutmaya asla hakkımız yok. Şehirlerimizi eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

“2025’in ortalarında bütün deprem bölgemiz eskisinden daha modern olacak”

Meydana gelen depremler sonrasında bütün ekonomik tedbirlerin alındığını dile getiren Bakan Bolat, “Devletçe, milletçe, bu felaketin ülkemiz ve ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz. Bütün deprem bölgemiz eskisinden daha güçlü, modern, diri olacak. Deprem bölgesindeki ekonomilerimiz de çok daha güçlü hale gelecek. Halk Bankası kaynaklarından yüzde 50 Hazine sübvansiyon faizi olarak 250 bin TL limitli 12 ayı geri ödemesiz olmak üzere 60 ay vadeli deprem kredisi kullandırdık” şeklinde konuştu.

“Temmuz ayında ihracat yüzde 8,4 arttı 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti”

İhracat rakamlarını Kahramanmaraş’ta açıklayan Bakan Bolat, “Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,4 artış sağladı, 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat değeridir. Bütün üreticilerimize ve ihracatçılarımıza şahsım ve hükümetimiz adına şükranlarımızı iletiyorum. 2023 yılının Ocak ve Temmuz aylarında 7 aylık ihracatımız 143 milyar 435 milyon dolara yükseldi, bu rakam geçen seneki rakamdan hemen hemen aynı. Sadece yüzde 0,6’lık bir gerileme var. Ama unutmayalım Şubat ayı, depremin yaşandığı ay Türkiye’de üretimin, ihracatın, yatırımın hemen hemen her şeyin durduğu bir aydı. Buna rağmen bu rakamlar sağlandı ve Temmuz ayı itibari ile son 12 aylık ihracatımızda yüzde 2,1 artış var, 253 milyar 379 milyon dolardı” diyerek sözlerini tamamladı.