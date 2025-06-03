Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, "Küresel ticaret pazarının önemli aktörleri olan katılımcı ülkelerle birlikte dünya ekonomisinde yaşanan son gelişmeler ile dijital ticaret ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum süreci bağlamında daha adil, kapsayıcı ve karşılıklı faydaya dayalı bir küresel ekonomik sisteminin inşası için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Küresel pazar payını artıran, dünya ticaretinin merkezinde yer alan stratejik konumu ile öne çıkan ülkemizin önceliklerini her platformda olduğu gibi OECD nezdinde de vurgulamayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Bolat, "40’tan fazla ülkeden Bakanlar ile uluslararası örgütlerin yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, küresel ekonomideki yapısal dönüşüm çerçevesinde ticaret politikalarının konumu ile küresel zorluklar karşısında uluslararası işbirliği imkanlarını ele aldık. Toplantı vesilesiyle, birçok ülke temsilcisinin yanı sıra Singapur, Bulgaristan ve İsviçreli mevkidaşlarımızla da görüşme fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Sefcovic ile bir araya geldi

Bakan Bolat, toplantı marjında ayrıca AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Sayın Maros Sefcovic ile bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Sayın Maros Sefcovic ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında iş birliği imkanları ve gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Ayrıca, 1 Temmuz 2025’te Ankara’da özel sektör ve STK’ların katılımıyla düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu’nun ikinci toplantısının gündemini de ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda küresel ticarette etkin ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı uluslararası arenada da kararlılık ve istikrarla sürdürüyoruz" dedi.