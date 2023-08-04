Hatay’da STK temsilcileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "TOKİ’nin koordinasyonunda vatandaşlarımızın yerlerini yapmasıyla alakalı yeni bir model de geliştirildi. Bu model çerçevesinde büyüklüğüne göre konut için 500 bin TL hibe ve 500 ile 800 bin TL arasında faizsiz kredi iki yıl ödemesiz, on yıl vadeli, iş yerleri için de 250 bin TL hibe ve 250-500 bin TL yine faizsiz kredi uygulaması başlatıldı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay’a gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi, ardından Afet Koordinasyon Merkezi’nde STK temsilcileri ile bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan Bakan Bolat, "Hatay’ın bir an önce eski günlerine kavuşması, hatta eskisinden daha güzel bir şehircilik ve modern bir şehir konumuna erişmesi, yaşanabilir, huzurlu güzel bir şehir haline gelmesi için canla başla bir çalışma içindeyiz. Depremin üçüncü haftasından itibaren kalıcı konutlarla ilgili rezerv alanları tespiti ve temel atma çalışmaları yapıldı. Başta hastaneler olmak üzere geçici ve kalıcı yatırımlar yapılıyor" diye konuştu.

"Faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıldı"

Bakan Bolat, göreve başladıktan sonra yeni bir yöntem olarak da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarıyla yerinde dönüşüm projesi de başlatıldığını ifade ederek, "TOKİ’nin koordinasyonunda vatandaşlarımızın yerlerini yapmasıyla alakalı yeni bir model de geliştirildi. Bu model çerçevesinde büyüklüğüne göre konut için 500 bin TL hibe ve 500 ile 800 bin TL arasında faizsiz kredi iki yıl ödemesiz, on yıl vadeli, iş yerleri için de 250 bin TL hibe ve 250-500 bin TL yine faizsiz kredi uygulaması başlatıldı. Gördük ki vatandaşlarımız bu modeli de benimsemişler. Bu modelle de çalışmalar hızlandırılacak ve depremin maliyetlerinin biraz daha düşürülmesi noktasında önemli bir adım olacak. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren tüm kadromuzla başta yurt dışından gelen yardımların Türkiye’ye girişi noktasında gümrüklerde her türlü kolaylığı sergiledik" sözlerine yer verdi.

"Esnafların kredi borcu 6 ay daha uzatıldı"

Esnaf için destek paket sunduklarını, bu noktada kredi geri ödemelerinin en az 6 ay uzatıldığını vurgulayan Bakan Bolat, "Şimdi hükümetimiz bu kredi borcu geri ödemelerini bir altı ay daha uzatma kararı aldı. Yeni olarak, Hatay ilimizde 3 bin 836 esnafa kullandırılan deprem destek süreci yaklaşık 1 milyar lira olmuştur. Bu noktada ayrıca 5 bin 984 esnaf ve sanatkara yüzde 50 ve yüzde yüz hazine faiz destekli yatırım kredileri toplamı da 2 milyar 700 milyon liraya ulaşmıştır" diye konuştu.

"En kısa sürede İskenderun Limanı’nın tam kapasite çalışması için söz aldık"

İskenderun Limanı’nın en kısa sürede tam kapasiteyle hizmete ulaştırılması noktasında işletmeciyle görüştüklerini aktaran Bolat, "Liman sahibiyle görüştüğümüzde tam kapasiteyle çalışma noktasında söz aldık. Çünkü İskenderun Limanı tam kapasite çalışmaya başladığında Hatay’ın, İskenderun’un ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Limandaki hasarın da oldukça büyük olduğunu da gözlemledik" şeklinde konuştu.

"OSB Hatay ekonomisi için büyük fayda sağlayacak"

50 bin dekarlık araziye kurulması planlanan Hassa Organize Sanayi Bölgesi ve Amanos tüneli gibi yatırımların tamamlanması ve diğer sektörlere entegre edilmesi projesi olduğuna değinen Bolat, "Bunun Hatay ekonomisi için çok büyük bir fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ana metal sanayi, tekstil ve tarım sektörlerinde öne çıkan Hatay ilimiz ihracatta da oldukça başarılı bir performans göstermekte. Bu çerçeveden 2022 yılında 4 milyar 700 milyon dolarlık bir ihraçtı başaran Hatay ilimiz tabii 2023 yılının Ocak, Temmuz döneminde ihracatın yüzde 40 azaldığını görüyoruz Hatay’da. 1,5 milyar dolara geriledi. Önümüzdeki yıl bu kayıp dönemini inşallah aşacağız. Eski parlak günlerine Hatay ve diğer deprem bölgesindeki illerimiz kavuşacak" diyerek sözlerini tamamladı.