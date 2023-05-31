Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet törenine Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Begüm Cemile Çalayer müzik dinletisiyle renk kattı.

Tören daha sonra 10’ncu dönem mezunlarını temsil eden fakülte dönem birincisinin konuşmasıyla devam etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı, Tıp Fakültesinden bu yıl 76 öğrencinin mezun olduğunu söyleyerek, “Genç meslektaşımızı mezun etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Altı yıl önce bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı mesleğinde yetkin birer doktor olarak sizlere teslim ediyoruz. Evlatlarımızın memleketimize ve insanlığa faydalı olması en büyük temennimizdir” dedi.

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise, Tıp Fakültesinden 76 genç hekimi sağlık ordusuna katmanın sevincini, mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyleyerek, genç doktorları tebrik etti.

Mezuniyet töreni, Tıp Fakültesinden mezun olan öğrencilere diplomalarının ve hediyelerinin verilmesiyle devam etti.

Program, yemin töreni, mezun olan öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ve kep atmalarıyla son buldu.