İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender Medıcal Poınt Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender’i dahil etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender uzmanlık alanları arasında: Kanser Konusunda Danışmanlık, Kanser Tanı, Takip, Tedavi Planlaması, Kemoterapi, İmmünoterapi, Hedefe Yönelik Tedaviler, Akıllı İlaç Uygulamaları, Bireysel Tedaviler, Destek Tedavileri (Ağrı, Bulantı, Beslenme, Enfeksiyon) bulunuyor.