2017 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Muğla’da ilk olan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi 13 ilçede yer alan sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları modern ve donanımlı tesislerinde bertaraf ediyor. Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi 500 kg/sa kapasiteye sahip ve her ay ortalama 125 ton tıbbi atık yüksek basınçlı buhara maruz bırakılarak sterilize ediliyor.

Atıklar çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor

Çevreci yatırımları ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için 2017 yılında kurduğu Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi ile 13 ilçedeki sağlık kuruluşlarına hizmet veriyor. Muğla’nın 13 İlçesinde yer alan sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak 3 Adet lisanslı araçlarla her ay ortalama 125 ton tıbbi atık Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimizde yüksek basınçlı buhara maruz bırakılarak sterilize ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazanarak Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nde bertaraf ediliyor. Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi kurulduğu günden bu yana yaklaşık 7 bin Ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemini gerçekleştirdi.