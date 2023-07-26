Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Akçakoca’nın Altunçay köyünde yapılan Altınçay Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde birbirinden değerli bitkilerin hasat dönemi başladı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, Altınçay Orman İşletme Şefliği Altunçay Mevkii sınırlarında 2,2 hektar alanda 2021’den bu yana biberiye, kekik, lavanta, adaçayı türlerinden toplamda 72 bin fidan dikildi. Beklenen faydanın sağlanabilmesi dikimden sonra çapalama, toprak havalandırması, yabancı otlarla mekanik mücadele gibi bakım işlemleri özenle gerçekleştirildi.

Yöre halkına bitkilerin tanıtımı ve bundan sonra kurulacak olan tıbbi aromatik bitki bahçeleri için anaç fidan temininin sağlanması amaçlanan Tıbbi aromatik bitki dikilen saha bitişiğinde yaşayan vatandaşlarımız, ağaçlandırma sahasındaki odun dışı orman ürünlerinden hem gıda ihtiyacına katkı sağlayacak hem de ekonomik gelir elde edecek.