Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Çavdır’da atıl halde bulunan belediyeye ait 3.5 dekarlık alanda Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme ve Değerlendirme Merkezi kuruyor. Lavanta bahçesi kurulan alanda tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştirilecek. Aynı alanda aromatik yağların elde edilebileceği damıtma üniteleri de oluşturuldu. Proje ile bölge halkının aromatik yağlardan gelir elde etmesi hedefleniyor.

Kaş’ın Çavdır Mahallesi’nde atıl halde bulunan 3.5 dekarlık arazide Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme ve Değerlendirme Merkezi kuruluyor. Etrafı tel çitlerle çevrilen alanda oluşturulacak lavanta bahçesi ve tıbbi aromatik bitki bahçesi için çalışmalar sürüyor. Konum itibariyle araçların geçiş güzergahında yer alan merkeze gelenler görsel şölen oluşturan lavantalarla fotoğraf çektirip dinlenebilecek.

Aromatik yağlar çıkarılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, kurulacak lavanta bahçesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek

“Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme ve Değerlendirme Merkezi” olarak planlanan alanda distilasyon (damıtma) ünitesi de kuruldu. Burası turizme açık bir alan. Bu bölgede yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerin yağ ayrışımını yaparak bölge halkına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca konum itibariyle araçların geçiş bölgesi olduğu için bu bölgeden geçenler burada dinlenme imkanı da bulabilecek” dedi.

Bölge halkına yeni gelir kapısı

Kaş Çavdır Mahalle Muhtarı Halil Toklu ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e bölgeye getirdiği hizmetler için teşekkür etti. Bölge halkının yetiştirmiş olduğu defne, kekik, adaçayı ve lavanta gibi bitkilerin yağını da çıkartıp damıtabileceğini söyleyen Muhtar Toklu, “Tarlalardan toplayıp buraya getireceğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerin yağını çıkaracağız. Bu sayede özellikle kadınlarımıza yeni bir iş ve gelir kapısı açılmış olacak” dedi.