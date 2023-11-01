Türk Hava Yolları’nın (THY), network alt yapısının çökmesi nedeniyle birçok vatandaş mağdur oldu. Cenazesi olduğu için sabah İzmir’den İstanbul’a gelen Burhan Yılmaz, "7 saattir burada bekliyorum. Hiçbir şey söylemiyorlar" dedi.

Türk Hava Yolları’nın (THY), network alt yapısının çökmesi nedeniyle THY’nin İstanbul’daki iki havalimanından da yapacağı tüm seferler durdu. Seferlerin yapılamaması nedeniyle yolcular havalimanında uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Türk Hava Yolları yaptığı açıklamada, İstanbul çıkışlı 19.00 -22.00 arası tüm Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edildiğini duyurdu.

“Muhatap bulamıyoruz”

Cenazesi olduğu için sabah İzmir’den İstanbul’a gelen Burhan Yılmaz adlı vatandaş, "7 saattir burada bekliyorum. Bu böyle giderse otobüsle Sabiha Gökçen’e gidip oradan uçacağız İzmir’e başka çare yok. Hiçbir şey söylemiyorlar. Kandırıyorlar bizi. İhtiyaçlarımızı gidermediler. Muhatap bulamıyoruz. Adamlar bankoyu bırakıp kaçıyor. Cenazeye geldim buraya. Hiçbir şey de sunmuyorlar bize seçenek de sunmuyorlar. Tüm ihtiyaçlarımızı kendi paramızla alıyoruz" dedi.

"Yaklaşık 24 saattir uyumadım”

Kanada’nın Toronto şehrinden sabah saat 03.00 sıralarında İstanbul’a geldiğini söyleyen Nihat Eren Karapınar, "Toronto’dan geldim. Toronto-İstanbul buradan da İzmir’e uçacaktım. Toronto’dan İstanbul’a saat 03.00 sıralarında geldik hala İstanbul’da bekliyoruz. Herhangi bir güncelleme yok. Uçaklarımızın her iki saatte bir ertelendiğini duyuyoruz. 6-7 saattir buradayız. Yaklaşık 24 saattir uyumadık. En son güncelleme saat dokuzdu şu an saat dokuz bilgi almak için gişeye geldik. Otele gitmek için bilgi alacaktık ama kimseyi bulamadık. Bekleme içindeyiz. Hiçbir ihtiyacımızı karşılamadı Türk Hava Yolları” dedi

İGA yolculara çay ve çorba dağıttı

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle havalimanında uzun süre beklemek zorunda kalan yolcuların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen İGA, yolculara ücretsiz çay ve çorba dağıttı. Havalimanı çalışanları mesaiye kalarak yolculara yardımcı oldu.

Türk Hava Yolları seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle havalimanında kontuarlar boş kaldı. Bazı yolcular kontuarlarda oturarak bekledi. Havalimanı’nda uçak körükleri de yolcu olmadığı için boş kalırken ilginç görüntülere neden oldu.