Türk Hava Yolları’nın önceki gün İstanbul - Kayseri seferini yapan TR - JYD kuyruk numaralı Boeing 737-900 tipi uçağı büyük tehlike atlattı. THY uçağı Kayseri Erkilet Havalimanına ineceği sırada iniş sol iniş takımlarında bulunan teker patladı. Uçağın piste teker koyduğu anda patlayan iniş takımları uçağın büyük bir tehlike atlatmasına neden oldu. THY uçağı Kayseri Erkilet Havalimanına patlak tekerle iniş yaparken uçağa hemen acil müdahele ekipleri tarafından müdahele edildi.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Kayseri seferini yapan TK 2014 kuyruk numaralı uçağı Kayseri Erkilet Havaalanına ineceği sırada son iniş takımında yer alan tekerlerden biri patladı. Patlamış tekerle inmeyi başaran uçak büyük tehlike atlatırken, uçağa hemen acil müdahale ekipleri tarafından müdahale edildi.

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