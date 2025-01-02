Türk Hava Yolları, Türkiye’nin eşsiz kültürel zenginliklerini gökyüzüne taşıyor. “UNESCO Türkiye Serisi” adı verilen seyahat seti koleksiyonu, Nemrut, Göbeklitepe, Kapadokya, Efes, Ani ve Troya’dan oluşan altı benzersiz lokasyonun yanı sıra, dört farklı ebru tasarımı ve üç geleneksel halı-kilim motifinden ilham alınarak hazırlandı.

Türk Hava Yolları, misafirlerine eşsiz bir seyahat deneyimi sunma misyonuyla Türkiye’nin kültürel zenginliklerini gökyüzüne taşıyor. “UNESCO Türkiye Serisi” adı verilen seyahat seti koleksiyonu, Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Nemrut, Göbeklitepe, Kapadokya, Efes, Ani ve Troya’dan oluşan altı benzersiz lokasyonun yanı sıra, dört farklı ebru tasarımı ve üç geleneksel halı-kilim motifinden ilham alınarak hazırlandı. Business kabinde seyahat süresi 5-8 saat aralığındaki uçuşlarda servis edilmeye başlayan kitlere ek olarak, serinin farklı versiyonlardaki çalışmaları ocak ortası itibariyle 8 saat üzeri uçuşlarda ekonomi sınıfı kabinlerde sunulmaya başlayacak.

Bu özel koleksiyon, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle geliştirilmiş olup, Türk Hava Yolları’nın misafirlerine yalnızca konforlu bir uçuş sunmakla kalmayarak, aynı zamanda Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerini dünya sahnesine taşımayı hedefleyen vizyonunun önemli bir parçası olarak nitelendiriliyor. Her bir set, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini ve sanatsal birikimini modern bir tasarım diliyle buluşturarak unutulmaz bir seyahat hatırası olarak sunulacak.

Geleneksel Türk sanatlarının modern bir yorumu olan setlerin içerisinde lüks parfüm markası Ex Nihilo tarafından geliştirilen el ve vücut losyonu ile dudak balmı da yer alıyor. Ayrıca, set içerisinde bulunan çorap, göz bandı, diş fırçası gibi ürünlerde kullanılan malzemelerin yüzde 80 geri dönüştürülmüş materyallerden ve biyolojik olarak parçalanabilen mısır nişastası gibi sürdürülebilir seçeneklerden oluşmaktadır.

Yeni koleksiyonla ilgili olarak Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Operasyon) M. Akif Konar; “UNESCO Türkiye Serisi ile yalnızca misafirlerimize eşsiz bir uçuş deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin zengin kültürel mirasını dünya ile buluşturuyoruz. Türk Hava Yolları olarak, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız ve kültürel değerlerimize sahip çıkma vizyonumuzla sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz. Bu koleksiyon, Türkiye’nin binlerce yıllık tarihini ve sanatını modern bir yorumla yolcularımıza sunma çabamızın somut bir göstergesidir. Misafirlerimizin bu setlerle Türkiye’nin köklü geçmişine dokunmalarını ve eşsiz bir bağ kurmalarını hedefliyoruz” dedi.

“UNESCO Türkiye Serisi” ile Türk Hava Yolları, seyahat konforu ve kültürel anlatımda yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. Bayrak taşıyıcı marka, Türk kültürünün değerlerini ve zenginliklerini dünyanın dört bir yanındaki misafirlerine tanıtarak Türkiye’nin mirasını gökyüzünde yaşatma kararlılığını sürdürüyor.