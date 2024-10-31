Türk Hava Yolları, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından üst üste dördüncü kez ‘World Class’ ödülüne layık görüldü.

Sektör profesyonelleri tarafından yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda ’World Class’ ödülü, Emniyet ve Sağlık, Misafir Deneyimi ve Türk Hava Yolları’nın ‘World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi’ ödüllerini de kazandı. World Class ödülüyle havayolu şirketi dünyada bu prestijli ödüle sahip olan 10 havayolu arasındaki yerini korudu. Kaliforniya’da gerçekleşen APEX/IFSA Global Expo fuarında düzenlenen özel törende ‘World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi‘ ödülünü de kazanan küresel marka, yolcu deneyimi ve operasyonel kalite konularında mükemmelliğe olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı. Bu ödüllere ek olarak havayolu şirketi APEX ailesinin bir parçası olan Future Travel Experience’dan ‘FTE Pioneer Ödülü’nü de teslim aldı. FTE Global Airline Pioneer ödülleri töreni de Los Angeles’ta gerçekleşti.

Ödüller hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “APEX’ten ’World Class’ ve ‘World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi’ ödüllerini ve ‘FTE Global Airline Pioneer’ ödülünü almaktan gurur duyuyoruz. Bu üç başarı, yolcu deneyimini geliştirme, inovasyonu teşvik etme ve misafirlerimize dünya standartlarında uçuş deneyimi sunma performansımızın kalitesini bir kez daha tescillerken, operasyonlarımıza sürdürülebilir uygulamaları entegre etme konusundaki özverimizi de vurguluyor. Bu başarılar için Türk Hava Yolları ailemize ve hizmetlerimize güvenen misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

THY yolculuk standartlarını yükseltiyor

APEX CEO’su Dr. Joe Leader ise, “Türk Hava Yolları, her yıl APEX World Class takdirini kazanarak lüks seyahatte sürekli olarak çıta yükseltiyor. Eşsiz küresel ağı, dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini temsil eden bir yolcu deneyimi ile birleşince mükemmellik daha üst seviyelere çıkıyor. 2024’te geliştirilmiş mahremiyet, daha geniş oturma alanları ve zarif tasarım detayları sunan yeni Crystal Business Class süitini tanıtan Türk Hava Yolları, YATES+ tarafından sunulan APEX World Class ödüllerinin özünü gerçek anlamda yansıtarak, eşsiz hava yolculuğunun standartlarını yükseltmeye devam ediyor” dedi.