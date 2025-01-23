Türkiye’den 13 yıl sonra Suriye’ye ilk uçuşu gerçekleştiren THY uçağı, İstanbul’a geri dönmek üzere havalandı.

Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç savaş nedeniyle 1 Nisan 2012’de durdurduğu Suriye seferlerini bugün İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. İstanbul Havalimanı’ndan kalkan THY’ye ait "TK 846" sefer sayılı uçak, 13 yıl aradan sonra ilk seferi gerçekleştirdi. 349 yolcuyu taşıyan THY uçağı yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Karşılama programının ardından İstanbul’a dönmek üzere tekrar havalanan uçak, Suriye’den Türkiye’ye ilk uçuşu gerçekleştirmek üzere havalandı.