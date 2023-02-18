THY’nin TK415 sefer sayılı İstanbul Havalimanı’ndan Moskova’ya gidecek AirbusA330 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra kabin basıncı sorunu nedeniyle Bulgaristan hava sahası üzerinden İstanbul Havalimanı’na geri döndü. TC-JND kuyruk tescilli yolcu uçağının flightradar uygulamasında seyir yüksekliğinin dakikalar içinde 10 bin feete kadar düştüğü ifade edildi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul’dan Moskova’ya gitmek için havalanan yolcu uçağı, kabin basıncı sorunu nedeniyle Bulgaristan hava sahasından İstanbul Havalimanı’na geri döndü.

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