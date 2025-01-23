Bağcılar’da kentsel dönüşümde önemli bir adım gerçekleşti. Bağcılar Belediyesi iştiraki olan Başak Kentsel Dönüşüm A.Ş’nin öncülüğünde THY Sitesi’nin yeni adıyla Başakevler-3 Sitesi’nin yapımı için imzalar atıldı. Dönüşümle birlikte ilçeye 7 blokta toplam 665 bağımsız birimden oluşan yeni, güvenli yaşam alanı kazandırılmış olacak.

Kentsel dönüşümde yüksek bir ivme yakalayan Bağcılar’da önemli bir gelişme yaşandı. Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde THY Sitesi, yeni adıyla Başakevler-3 Sitesi’nin yapımı için imza töreni düzenlendi. Törene Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, yüklenici inşaat firması yetkilileri, Bağcılar Belediyesi iştirak firması Başak Kentsel Dönüşüm A.Ş. personeli ve hak sahipleri katıldı. Törende belediye ile inşaat firması arasında imzalar atıldı.

Son konut yenilenene kadar dönüşüm devam edecek

İmza töreninin ardından hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Yıldız, “Deprem bölgesindeyiz. Bu yüzden sağlıklı konutlar üretmek zorundayız. İlçemizde kentsel dönüşümün hızlanarak devam edecek ve durmayacak. Son sıkıntılı bina yenilenene kadar dönüşüm için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü milletimiz için buradayız. Huzurlu, refah seviyesi yüksek, en güvenilir ortamlarda nasıl yaşayabilirler onun için gayret göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızdan öyle öğrendik öyle de yapacağız. Bağcılar’ımızda son konut yenilenene kadar dönüşüm devam edecek” dedi.

THY Sitesi sakinleri, dönüşümün ardından 7 blokta 665 bağımsız bölümden oluşan yeni bir yaşam alanına kavuşacak. Tesis, çocuk oyun alanı gibi sosyal donatıların yer alacağı sitede yeşil alan miktarı da artacak.