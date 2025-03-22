THY Euroleague’in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Monaco’ya mağlup olurken, A. Efes ise Partizan’ı yendi.

THY Euroleague’de 30. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Fransa’da AS Monaco’ya 91-82’lik skorla mağlup olurken, 10. mağlubiyetini aldı. A. Efes ise konuk olduğu Partizan karşısında parkeden 97-65’lik skorla galip ayrıldı.

Türk Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ise ALBA Berlin’i 91-81 yendi.

Olympiakos liderliğini sürdürdü

THY Euroleague’de 6 maç sonra mağlubiyet yaşayan Yunan takımı Olympiakos, 22 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 20 galibiyetle ikinci sırada, Panathinaikos ise 19 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Efes, haftayı 10. sırada tamamlarken, ligin son sırasında ise 5 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

Euroleeague’in 30. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Paris Basketball: 92 - Olimpia Milano: 79

AS Monaco: 91 - Fenerbahçe Beko: 82

Olympiakos: 73 - Kızılyıldız: 81

Maccabi Tel Aviv: 77 - Virtus Bologna: 67

Baskonia: 112 - Bayern Münih: 89

Real Madrid: 81 - Asvel: 70

Panathinaikos: 91 -ALBA Berlin: 81

Barcelona: 82 - Zalgiris Kaunas: 70

Partizan: 65 - A. Efes: 97