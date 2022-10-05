THY Euroleague’de ilk hafta yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

THY Euroleague’de ilk hafta yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Euroleague’de 2022-2023 sezonunda heyecan yarın başlayacak. Sezonun açılış maçlarında ASVEL ile Olimpia Milano ve Panathinaikos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile mücadele edecek. Efes ise Sırp ekibi Kızılyıldız’ı konuk edecek.

Euroleague’de ilk haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 ASVEL - Olimpia Milano

21.00 Panathinaikos - Real Madrid

21.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris

21.30 Valencia - Baskonia

21.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko

7 Ekim Cuma

20.30 Efes - Kızılyıldız

21.00 ALBA Berlin - Partizan

21.30 Virtus Bologna - Monaco

21.30 Barcelona - Olympiakos