THY Euroleague’de 5. haftasında Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Bayern Münih’i mağlup ederken, A. Efes ise konuk olduğu Olympiakos’a kaybetti.

THY Euroleague’de 5. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları 2’de 1 yaptı. Fenerbahçe deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’i 76-67’lik skorla mağlup ederek, 4. galibiyetini elde etti. A. Efes ise konuk olduğu Yunan temsilcisi Olympiakos’a 75-57’lik skorla yenildi ve 3. mağlubiyetini aldı. Bu hafta basketbolda El Clasico heyecanı yaşadı. Başa baş geçen müsabakada Real Madrid evinde Barcelona’yı 65-64 mağlup ederek 5. maçta 5. galibiyetini kazandı.

Euroleague’de 5. haftanın ardından yenilgisi bulunmayan Real Madrid liderlik koltuğunda bulunuyor. Madrid’i, 1’er mağlubiyeti olan Barcelona, Virtus Bologna, Fenerbahçe ve Valencia Basket takip ediyor. Efes 2 galibiyetle 13. sırada yer alırken, son sırada ise galibiyeti olmayan ASVEL var.

Euroleague’de 5. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Partizan: 88 - Kızılyıldız: 86

ALBA Berlin: 85 - Olimpia Milano: 82

Real Madrid: 65 - Barcelona: 64

Monaco: 107 - Maccabi Tel Aviv: 79

Olympiakos: 75 - A. Efes: 57

Zalgiris Kaunas: 72 - Valencia Basket: 87

ASVEL: 84 - Virtus Bologna: 87

Panathinaikos: 95 - Saski Baskonia: 81

Bayern Münih: 67 - Fenerbahçe Beko: 76