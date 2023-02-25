THY Eurolegue’in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile A. Efes, deplasmanda oynadıkları müsabakaları galip tamamladı.

THY Eurolegue’in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile A. Efes, deplasmanda oynadıkları müsabakaları galip tamamladı.

Euroleague’in 25. hafta maçları dün oynanan maçlarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları, oynadıkları karşılaşmalardan galip ayrıldı. Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği Sırp ekibi Partizan’ı 97-94’lük skorla mağlup etti. A. Efes de Fransa’da mücadele ettiği ASVEL’i 90-89’lük skorla yendi.

Ligde 25. haftanın ardından Olympiakos 18 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Yunan ekibini, bir maçı eksik Real Madrid ile Barcelona 17’şer galibiyetle takip ediyor. Fenerbahçe 15 galibiyetle 4. sırada bulunurken, A. Efes de 12. galibiyetle 11. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise 7 galibiyetle ALBA Berlin var.

THY Euroleague’de haftanın toplu sonuçları şöyle:

Maccabi Tel Aviv: 90 - Bayern Münih: 82

Olimpia Milano: 78 - Panathinaikos: 76

Real Madrid: 96 - Zalgiris Kaunas: 69

Partizan: 94 - Fenerbahçe Beko: 97

Kızılyıldız: 72 - ALBA Berlin: 87

ASVEL: 89 - A. Efes: 90

Valencia Basket: 85 - Olympiakos: 92

Virtus Bologna: 88 - Baskonia: 83

Barcelona: 80 - AS Monaco: 70