THY Euroleague’de 22. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Sırp ekibi Partizan’ın Güney Sudanlı basketbolcusu Carlik Jones oldu.

THY Euroleague’de 22. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sırp takımı Partizan’ın, İtalya deplasmanında Olimpia Milano’yu 90-70’lik skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen Güney Sudanlı basketbolcu Carlik Jones’un haftanın MVP’si seçildiği belirtildi. Jones, karşılaşmada 24 sayı, 9 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı ve 37 verimlilik puanı aldı.

27 yaşındaki basketbolcu, bu sezon haftanın MVP’si seçilen ilk Partizanlı basketbolcu oldu.