THY Euroleague’de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) İtalyan ekibi Virtus Bologna’nın Fransız basketbolcusu Isaia Cordinier oldu.

THY Euroleague’de 17. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Virtus Bologna’nın evinde Barcelona’yı 86-81’lik skorla mağlup ettiği müsabakada galibiyete önemli katkı veren Fransız basketbolcu Isaia Cordinier’ın haftanın MVP’si seçildiği belirtildi. Cordinier, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 24 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 1 blok, 1 top çalma ile oynadı ve 38 verimlilik puanı aldı.

28 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk kez haftanın MVP’si seçildi.