THY Euroleague’de 10. haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Fransız oyuncusu Theo Maledon ile Paris Basketball’un ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts seçildi.

THY Euroleague’de 10. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncuları da belli oldu. Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Theo Maledon ile TJ Shorts haftanın MVP’leri olduğu belirtildi.

ASVEL’in evinde Kızılyıldız’ı 77-74 mağlup ettiği müsabakada Fransız basketbolcu Theo Maledon, 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 1 top çalmayla oynadı ve 36 verimlilik puanı aldı.

Paris Basketball’un deplasmanda karşılaştığı Barcelona’yı 103-87 yendiği maçta ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts, 24 sayı, 9 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund ile mücadele ederek 36 verimlilik puanı elde etti.

Öte yandan Theo Maledon ile TJ Shorts bu sezon 2. kez haftanın MVP’si seçildi.