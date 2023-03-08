Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 27. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e 78-74 yenilerek 10. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 27. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e 78-74 yenilerek 10. mağlubiyetini aldı.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Milovoje Jovcic xx, Jordi Aliaga xx, Luka Kardum xx
Maccabi Tel Aviv: Baldwin xxx 15, Brown xxx 21, Martin xx 9, Nebo x 1, Colson xx 10, Sorkin xx 10, Dibartolomeo xx 10, Cohen x 2, Hilliard x, Menco x
Başantrenör: Oded Kattash
Fenerbahçe Beko: Wilbekin xx 7, Motley xx 12, Hayes-Davis xxx 16, Pierre xxx 15, Calathes xx 8, Edwards x 2, Bjelica x 6, Guduric x 8, Jekiri x, Booker x, Dorsey x
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 17-25 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 43-39 (Maccabi Tel Aviv lehine)
3. Periyot: 61-56 (Maccabi Tel Aviv lehine)
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