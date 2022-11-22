Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta karşılaşmasında Fransız temsilcisi AS Monaco’ya konuk oldu. Karşılaşmadan 96-93 galip ayrılan sarı-lacivertliler, 8. galibiyetine imza attı ve liderliğini sürdürdü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.