Vincenzo Montella: "3 puan alamadığımız için çok üzgünüz"

Vincenzo Montella: "3 puan alamadığımız için çok üzgünüz"

THY Euroleague’in ilk haftasında Anadolu Efes sahasında, Kızılyıldız’ı 72-59 mağlup etti.

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