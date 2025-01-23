Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012’de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. Suriyeliler, Şam’a giderken Arapça “Başını dik tut, artık özgürsün Suriye“ şarkısını söyledi.

THY’nin 13 yıl aradan sonra Suriye’nin başkenti Şam’a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı’ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı. Çok sayıda Suriyeli, terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı yolcular uçağa binmeden önce telefonlarından Arapça “Başını dik tut, artık özgürsün Suriye“ şarkısını açarak, söyledi. Büyük coşku yaşayan Suriyeliler, boyunlarındaki Suriye yazan atkı ve bayraklarla sevinç gösterileri yaptı.

Toplam 349 yolcu, Şam Uluslararası Havalimanı’na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı. İstanbul Havalimanı’ndan saat 09.00’da hareket eden THY uçağının yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı’na iniş yapması planlanıyor.

Suriye’ye gittiği için çok sevindiğini belirten Fuat Abdulhalid, “Suriye’yi çok özledim, çok mutluyum. 12 sene Türkiye’de kaldım. Şimdi ziyaret için gidiyorum” dedi.

12 yıldır Türkiye’de olduğunu söyleyen Nail Beyazıt, “Sonunda Şam’a gidiyoruz. Suriyeliyim, yaklaşık 12 yıldır buradayım. Durum çok iyi olduğu için çok mutluyuz. Geri dönüyoruz artık. Daha önce hiç gidemiyorduk. Bizim fabrikalarımız da vardı, yıkıldı hepsi” diye konuştu.

Bir başka Suriyeli yolcu ise, “2016’da geldim, 9 yıldır buradayım. Ailemi özlediğim için ziyarete gideceğim. İş de bağlamaya çalışıyorum. Yazılım mühendisiyim. Türkiye’de evlendim, çocuklar burada doğdu” ifadelerini kullandı.