Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, Yaz Konseri ile Eskişehirli müzikseverlerle buluştu. Koro, müzikseverlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, Mehmet Özel’in şefliğinde çalışmalarına devam ediyor. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, Eskişehirli müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Konserde bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, güzel bir türkü gecesinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İyi ki böyle geceler var, içimize su serpiliyor. Koromuz son derece iyi yetişti ve bugünlere geldi. Sanat insana iyilik getiriyor, güzellik getiriyor. Kötüyü iyiye, karayı beyaza dönüştürüyor. Eskişehir’imizde son derece sanat açısından zengin ve sanatsever bir halkı var. İkisi birleştiği zaman da böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Bizim de burada minnetimiz sonsuz oluyor, övünüyoruz. Diliyoruz uzun yıllar Eskişehir’de devam edecek. Ben hocamızı ve koristlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Daha sonra Mehmet Özel şefliğindeki koro, birbirinden güzel türküleri müzikseverler için seslendirdi. Konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.