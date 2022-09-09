Ankara Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Birimi, ilçedeki engelli bireyler için Ankara Paraşüt Kulesi ve Türk Hava Kurumu (THK) Müzesi gezisi düzenledi.

Ankara Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Birimi, ilçedeki engelli bireyler için Ankara Paraşüt Kulesi ve Türk Hava Kurumu (THK) Müzesi gezisi düzenledi.

Düzenlenen gezi çerçevesinde ilçedeki Huzurevi Müdürlüğünde buluşan engelli bireyler belediyeye ait otobüsle gezi noktasına götürüldü. Belediye görevlileri ve müze yetkilileri eşliğinde Türkiye’deki paraşüt kulelerinden birini görme fırsatı bulan engelliler müzedeki eserleri de ilgiyle incelediler. Bu geziler sayesinde tarihi paraşüt kulesini, orijinal uçakların sergilendiği bahçeyi ve tarihi nitelikteki belge ve eserlerin teşhir edildiği müzeyi de gördüler.

"Onların gönlü milyarlarca gönülle eşdeğerdir"

Bu sosyal ve kültürel gezilerle engelli bireylerin hem rehabilitasyonuna hem de sosyal hayata katılımına destek olduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimize, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza yönelik planladığımız her bir hizmeti gönülden sunuyoruz. Onların gönlü milyarlarca gönülle eşdeğerdir. ‘Engelsiz Keçiören’i inşa etmeye başladığımız 1994 yılından günümüze kadar özel çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal hayata açılan tüm kapıları araladık. Bundan sonrada onların keyifli bir yaşam sürmesi için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.