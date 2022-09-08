Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, THK’nin tarihi sorumluluğu nedeniyle kurumu güzel bir şekilde geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, THK’nin tarihi sorumluluğu nedeniyle kurumu güzel bir şekilde geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir’deki THK Selçuk Havacılık Merkezindeki 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası bugün başladı. Açılış töreninde konuşan THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, kayyum heyeti olarak göreve başladıktan sonra kurumu bir an önce toparlamak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

’Amacımız Türk gencini hava sporlarıyla buluşturmak ve onların bu faaliyetlerine mümkün olduğu ölçüde de destek vermek’ diyen Kaya, “İnşallah bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu kurumumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan 97 yıl önce 1925 yılında kurduğu çok önemli, güzide bir kurum. Bu kurum kurulduktan kısa bir süre sonra da 1929 yılında FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu) üyesi olmuş. Bu tarihi sorumluluk bizlere bu kurumu çok güzel bir şekilde geleceğe taşımayı ve Türkiye’de hava sporlarını, gençlerin havacılıkla buluşmasını son derece daha iyi imkanlarla yapılabilir hale getirmeyi bir görev olarak veriyor. Bizler de bunun farkındayız ve bu görevi yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal, göklerde” sözünü hatırlatan Kaya, “Bunun için de yüzbinlerce gencimizi mümkünse bu alana kanalize etmemiz gerekiyor. Havacılık bildiğiniz gibi çok pahalı bir sportif alandır” dedi.

Uluslararası Havacılık Federasyonu Başkanı David Monk’un da katıldığı açılış töreninde çeşitli hava gösterileri gerçekleştirildi.

100’ün üzerinde sporcunun yer alacağı şampiyona 16 Eylül Cuma günü tamamlanacak.