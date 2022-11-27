Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 6. Hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde konuk ettiği Kastamonu ekibini rahat yendi ve namağlup unvanını sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 6. Hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde konuk ettiği Kastamonu ekibini rahat yendi ve namağlup unvanını sürdürdü.

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Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 6. Hafta maçında Kastamonu Dinamik Spor Kulübü’nü ağırladı. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona üstün olan Elazığ ekibi ilk yarısını 18-13 üstün tamamladığı maçı 45-33 kazanarak namağlup zirve takibini sürdürdü.

Elazığ SYSK’dan Yeşim Alp ile Feyza Nur Öztürk kaydettikleri 11’er sayıyla galibiyette başrol oynarken, Kastamonu Dinamik’te Cansu Erdoğdu’nun 9 golü mağlubiyeti önleyemedi. Puanını 8’e yükselterek zirve takibine devam eden Elazığ ekibi gelecek hafta deplasmanda Artvin 7 Mart ile karşılaşacak.