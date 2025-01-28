Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) eğitim bilimleri alan sıralamasında ilk 100’de 1, ilk 500’de 6, ilk binde 35 Türk üniversitesi yer aldı. ODTÜ 89’uncu sırada yer alarak ilk 100’e girdi.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2025 alan sıralaması yayımlandı. THE’nin sıralamasında Türkiye’den pek çok üniversite farklı alanlarda dünyada ilk binde yer alırken özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanında Türk üniversitelerinin başarısı dikkat çekti. Eğitim Bilimleri alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dünyada 89’uncu sırada aldı.

THE’nin Eğitim Bilimleri Alan Sıralamasında ilk 100’de 1, ilk 500’de 6, ilk binde’de 35 Türk üniversitesi yer aldı. Eğitim bilimleri alanında 35, mühendislikte 26, tıp ve sağlıkta 25, sosyal bilimlerde 24, işletme ve ekonomide 21, fen bilimlerinde 19, fizik bilimlerinde 18, bilgisayar bilimlerinde 17, sanat ve beşerî bilimlerde 11, psikolojide 5 Türk üniversitesi alan sıralamalarında dünyada ilk bine girmeyi başardı.

Eğitim bilimlerinde ODTÜ 89’uncu oldu

Eğitim bilimleri alanında Türk üniversitelerinin başarısı dikkat çekti. THE’nın Eğitim Bilimleri Alan Sıralamasında ilk 100’de 1, ilk 500’de 6, ilk binde 35 Türk üniversitesi yer aldı. ODTÜ listede ilk 100’e girmeyi başararak dünyada 89’uncu üniversite oldu. Boğaziçi Üniversitesi 151-175 aralığında, Hacettepe Üniversitesi 251-300 aralığında, Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ise 401-500 aralığında listede yer aldı.

Mühendislikte ilk 500’de 7, ilk binde 26 Türk üniversitesi yer aldı

Elektrik ve elektronik, makine ve uzay, inşaat ile kimya mühendisliğinin incelendiği alanda, 18 performans göstergesine göre 97 ülkeden 1488 kurum değerlendirildi. Mühendislik alanında Türkiye’den 26 üniversite dünyada ilk binde yer aldı. Koç Üniversitesi 201-250 aralığında yer alırken, 251-300 aralığında ODTÜ sıralamada kendine yer buldu. 301-400 aralığında ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sabancı Üniversitesi yer aldı. Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstinye Üniversitesi 401-500 aralığında Türkiye’den listeye giren üniversiteler oldu.

Tıp ve sağlık alanında Türkiye’den 25 üniversite ilk binde

Tıp ve sağlık alanında Türkiye’den 25 üniversite ilk binde yer aldı. Koç Üniversitesi tıp ve sağlık alanında 301-400 aralığında listede kendine yer bulurken Hacettepe Üniversitesi ise 401-500 aralığında listeye girmeyi başardı.

Sosyal bilimler alanında Türkiye’den 24 üniversite ilk bine girdi

Sosyal bilimler alanında Türkiye’den 24 üniversite ilk binde yer aldı. ODTÜ 176-200 aralığında listeye girerken Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 201-250 aralığında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi ise 251-300 aralığında listeye girdi.

İşletme ve ekonomi alanında ilk 500’de 6, ilk binde 21 Türk üniversitesi listede yer aldı

İşletme ve ekonomi alanında sıralamada Türkiye’den 21 üniversite ilk binde yer aldı. ODTÜ 251-300 aralığında listede yer alırken Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 301-400 aralığında listede kendine yer buldu. İTÜ ise 401-500 aralığında sıralamaya girdi.

Fen bilimleri alanında Türkiye’den 19 üniversite ilk binde

Fen bilimleri alanında Türkiye’den 19 üniversite bine girdi. ODTÜ 301-400 aralığında yer aldı.

Fizik bilimleri alanında Türkiye’den 18 üniversite ilk binde

Fizik bilimleri alanında Türkiye’den 18 üniversite ilk bine girdi. Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi 401-500 aralığında sıralamada yer aldı.

Bilgisayar bilimleri alanında 17 üniversite binde yer aldı

Bilgisayar bilimleri alanında sıralamada Türkiye’den 17 üniversite ilk binde kendine yer buldu. İTÜ ve ODTÜ listede 251-300 aralığında sıralamaya girerken Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 401-500 aralığında yer aldı.

Sanat ve beşerî bilimlerde 11 üniversite ilk binde yer aldı

Sanat ve beşerî bilimler alanında Türkiye’den 11 üniversite ilk binde yer aldı. ODTÜ 201-250 aralığında Koç Üniversitesi 251-300 aralığında ve Boğaziçi Üniversitesi ise 401-500 aralığında yer aldı.

Psikoloji bilimleri alanından dünyada ilk binde 5 Türk üniversitesi

Psikoloji bilimleri alanında Türkiye’den 5 üniversite ilk binde yer aldı. ODTÜ 251-300 aralığında listede yer alırken, Koç Üniversitesi 301-400 aralığında, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-500 aralığında listeye girdi.

THE alan bazlı dünya üniversite sıralaması hakkında

İngiliz üniversite derecelendirme kuruluşu THE, sanat ve beşerî bilimler, işletme ve ekonomi, bilgisayar bilimleri, eğitim bilimleri, mühendislik, hukuk, fen bilimleri, tıp ve sağlık, fizik bilimleri, psikoloji ve sosyal bilimler olmak üzere toplam 11 alanda en iyi üniversiteleri sıraladı. Dünya genelinde önde gelen üniversiteler, THE 2025 Alan Sıralamasında 11 ana alan altındaki 33 disiplinde değerlendirildi. THE Alan Sıralamasında, 80’den fazla ülke ve bölgeden binin üstünde üniversite incelendi. THE, Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamasında eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm alanındaki nitelikleri göz önüne alınıyor.