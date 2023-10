Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35.’si gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup yarışları ödül töreniyle sona erdi. Genel klasman kategorisinde bu yılın şampiyonu ‘Gara Poşet’ olurken, ödül töreni sonrası düzenlenecek konser İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle iptal edildi.

Maximiles Black 35. The Bodrum Cup, bu yıl 2 Ekim’de Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu şehir olan Selanik’ten start aldı. 100’ün üzerinde yat, 2 bine yakın yelkenci ve 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan The Bodrum Cup, Selanik’ten sonra Çanakkale ve İstanbul’a uğradıktan sonra Bodrum’a dönmüştü. Bodrum etabı 16 Ekim’de kampana töreni ile başladı ve daha sonra 17-21 Ekim tarihleri arasında tekneler kıyasıya mücadele etti. Tamamlanan yarışların ardından İçmeler’deki Ağanlar Tersanesi’nde ödül töreni düzenlendi. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, The Bodrum Cup Komodoru David Dein ve Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Serdar Kayhan katıldı. Ödül törenin ardından düzenlenecek olan Candan Erçetin ve senfoni orkestrasının düzenleneceği konser ise Filistin ve İsrail arasında yaşanan savaştan dolayı iptal edildi.

Atamızın doğduğu yerden start aldı

Ödül töreninde konuşan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “35. kez ‘Yılın The Bodrum Cup Zamanı’nı büyük bir mutluluk ve gururla, 100’ün üzerinde yatın, 2 bine yakın yelkenci ve 10 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla tamamladık. Tam 35 yıldır kesintisiz bir şekilde gerçekleşen The Bodrum Cup’ı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının coşkusuyla birlikte yaşadık. The Bodrum Cup tarihine altın harflerle yazılacak olan bu yıl, festival 2 Ekim’de Selanik’ten her şeyin başlangıç noktası olan Atamızın doğduğu yerden start aldı. Selanik’te başladığımız yolculuğumuza, Türkiye İş Bankası Çanakkale etabıyla devam ettik ve Çanakkale Anıtı’na selam vererek İstanbul’a doğru yelken açtık. Ardından 8 Ekim’de Dolmabahçe’de Atamızı bir kez daha minnet ve saygıyla andık. Tarihi yolculuğumuz İstanbul-Bodrum etabıyla devam etti ve sonunda Bodrum’a geri dönük. Bu yıl yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, 16-21 Ekim tarihleri arasında Bodrum limanından başlayarak Çökertme ve Kissebükü’ne uzandı, ardından Bodrum’da dönerek tamamlandı. The Bodrum Cup’ın 35. yılını mümkün kılan tüm dostlarımıza en içten şükranlarımızı sunuyorum. Şu anda 3 tane uzak rota planımız var ve bunlardan biri Malta üzerinde çalışıyoruz yakın zamanda açıklayacağız ” dedi.

Akdeniz’e değer katan bir festivale dönüştük

Yarışların 35. yılını Cumhuriyetin 100. yılıyla birlikte kutlamanın kendileri için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirten The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “The Bodrum Cup tarihinde unutulmayacak bir yıl oldu. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının coşkusunu yaşadığımız, Selanik’ten İstanbul’a, oradan da Bodrum’a uzanan bir festivali geride bıraktık. 1989 yılından bu yana yaptığımız gibi binlerce deniz ve yelken tutkununu bir araya getirdik. Bu hikayenin başlangıcında ahşap yat yapımını ileri taşımak, bu değerli zanaatı var etmek ve aynı zamanda yeni nesiller için bir meslek alanına dönüştürmek istiyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada tüm bunların yanı sıra bölgemize, ülke ekonomimize, uçtan uca Akdeniz’e değer katan bir festivale dönüştük. 35 yıldır aralıksız bu yarışları yapmamıza vesile olan, The Bodrum Cup’a sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Denizcilik kültürünü benimsememiz lazım

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, Bodrum Cup ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Denizcilik kültürünü herkesin benimsemesi lazım. Atalarımızın bize bu güzel toprakları koruyarak, gözümüz gibi bakmamız lazım" dedi.

Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti: “Bizler, tüm gücümüzle her türlü zorluğa rağmen onu korumaya çalışıyoruz. Denizcilik eğer bu topraklarda bu insanların zihnine girerse, herkes deniz kültürü ile yoğrulursa Bodrum’u daha nice yüzyıllara, daha nice çağlara taşırız. Denizcilik kültürünü herkesin benimsemesi lazım. Bunun için yıllardır çalışan Erman Aras’a çok teşekkür ederim. Tabii ki son dönemde Bodrum Cup’ı bugünlere taşıyan, yüksek hedeflere götüren Süleyman Uysal ve bütün ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizler sponsor olarak vesileyiz, figüranız. Asıl aktörler bu güzel kardeşlerimizdir. Hepsini gözlerinden öpüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, gecede yapılması planlanan Candan Erçetin konseri İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle iptal edildi. Gecede genel klasmanda "Gara Poşet" teknesi birinciliği elde ederken, "Jasmin 1" ikinci, "Grandi" teknesi de üçüncü oldu. Ödül töreninde aynı zamanda Selanik, İstanbul ve Bodrum arasındaki rotada tekne ve takımda derece alanlara da ödülleri takdim edildi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.