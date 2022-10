Her yıl Ekim ayının üçüncü haftasında başlayan Akdeniz’in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Festivalin 34’üncü yıl teması “Maviye Güç Katıyoruz” olarak belirlenirken, etkinliklerde mavi ekonomiye işaret edilerek sürdürülebilirlik odağında paylaşımlar gerçekleştirilecek. Bu yıl da mücadele dolu yarışlarla geçecek olan festivalde düzenlenecek birçok etkinlik de katılımcıları ve ziyaretçileri bir araya getirecek.

Her yıl Ekim ayının üçüncü haftasında başlayan Akdeniz’in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Festivalin 34’üncü yıl teması “Maviye Güç Katıyoruz” olarak belirlenirken, etkinliklerde mavi ekonomiye işaret edilerek sürdürülebilirlik odağında paylaşımlar gerçekleştirilecek. Bu yıl da mücadele dolu yarışlarla geçecek olan festivalde düzenlenecek birçok etkinlik de katılımcıları ve ziyaretçileri bir araya getirecek.

1989’dan beri her yıl ekim ayının üçüncü haftasında düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup, 15 - 22 Ekim 2022 tarihleri arasında bir kez daha yelken tutkunlarını birleştirecek. 34. yılında gerçekleştirilecek olan yelken ve deniz festivalinde heyecan verici yarışların yanı sıra Bodrum’un tarihi ve kültürel yönlerinin yakından tanınması mümkün olacak.

Her sene farklı bir tema çerçevesinde gerçekleştirilen American Hospital The Bodrum Cup’ta geçtiğimiz yıl Bodrum’da meydana gelen yangınlara ve yangınların söndürülmesi için mücadele eden kahramanlara işaret edilerek, saygı duruşunda bulunulmuştu.

“Yılın The Bodrum Cup Zamanı” çerçevesinde Akdeniz’in başta Bodrum olmak üzere kıyısı olan her yerleşim yerine sunduğu değerlerin önemine, bu değerlerin korunması ve zenginleştirilmesine ithafen “Maviye Güç Katıyoruz” mottosu ortaya konulacak. Sürdürülebilirliği odağına alan tema çerçevesinde düzenlenecek olan etkinlikler mavi ekonomiye dikkat çekecek. Ayrıca ilk kez bu yıl 15 - 21 Ekim tarihleri arasında Bodrum Belediye Meydanı’nda kurulacak olan The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı ise etkinlikte şampiyonayı ve Bodrum’u keşfetmek isteyen binlerce ziyaretçiye kapılarını açacak.

Bu yıl yelken yarışlarında belirlenen rota, Bodrum’un tarihi limanından başlayarak Çökertme, Kissebükü ve Gümüşlük’e uzanacak ve ardından Bodrum’da tamamlanacak.

Yelken bayrakları bir kez daha hayal ve umutlarla boyanacak

2016’dan beri olduğu gibi bu yıl da Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek olan bayrak boyama etkinliği ile renklendirilecek olan bayraklar yelkenleri taçlandıracak. Bayrak boyama etkinliği, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

American Hospital The Bodrum Cup, mavi ekonomiye dikkat çekecek

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Geçtiğimiz yıl Bodrum’da gerçekleşen ve hepimizi derinden üzen yangınlara dikkat çekmek, yangınların söndürülmesinde mücadele eden kahramanlarımıza saygı duruşunda bulunmak üzere gerçekleştirdiğimiz American Hospital The Bodrum Cup, bu yıl bir kez daha hem Bodrum hem de tüm Türkiye için oldukça önemli bir meseleyi odağına alacak. ’Maviye Güç Katıyoruz’ mottosuyla gerçekleştirilecek olan organizasyon çerçevesinde Akdeniz’in sunduğu değerlere duyduğumuz saygıyı, sürdürülebilirliği ve ülkemize güç verecek olan mavi ekonomiyi ön plana çıkaracağız. Bu yıl da Bodrum’un ve Akdeniz’in tarihiyle tanınacağı özel etkinlikler ve herkesi bir araya getirecek konserler ’Yılın The Bodrum Cup Zamanı’nda hem katılımcılar hem de ziyaretçilerle buluşacak” dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise, “The Bodrum Cup, 1989’da ilk defa gerçekleştirildiği günden bu yana tekne sporlarının bilinirliğine, Bodrum’a ve daha geniş çapta Akdeniz’e katkılarıyla devam ediyor. En başından beri güttüğümüz bu amaçları ayrıca her yıl hem ulusal hem de yerel çapta önem arz eden konularla zenginleştirmeye de önem veriyoruz. American Hospital The Bodrum Cup olarak, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla Bodrum’un kültürel ve tarihi bilinirliğine katkı sağlıyor olmaktan gurur duyuyor, arkamıza bu rüzgarı aldığımız müddetçe de Bodrum’a ve Akdeniz’e daha fazla güç katacağımıza inanıyoruz. 34. yılını mavi ekonomiye su sporlarından deniz turizmine, balıkçılıktan deniz ticaretine ithaf ettiğimiz etkinliklerimizle Akdeniz’e saygı duruşunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.