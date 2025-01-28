Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 25’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlık görevine Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren getirildi.

Hazır giyim sektörünün kapsayıcılığı en yüksek sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 25’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında, önceki dönemde yönetim kurulunda yer alan Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren başkan olarak seçildi.

Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren başkanlığındaki TGSD’nin yeni Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Türk hazır giyim sektörünün bugüne kadar küresel çapta birçok ekonomik, sosyal ve siyasi krizi aşarak önemli bir başarı hikayesi yazdığı vurgulandı. Açıklamada, “1970 yılında yalnızca 4 milyon dolar olan Türk hazır giyim ihracatı hacmi günümüzde yaklaşık 18 milyar dolara ulaştı. Aradan geçen 55 yılda tekstil ve hazır giyim sektörlerinin biriktirdiği know how ve zincirin tüm halkalarına yaptıkları yatırımlar ile oluşturulan dikey entegrasyon sayesinde Türkiye, dünya genelinde Çin’den sonra ikinci tam entegre tedarik zinciri haline geldi. İhracata yapılan üretimin yanı sıra iç pazara yönelik 9 milyar dolarlık üretimle birlikte hazır giyim sektörünün toplam üretim büyüklüğü 27 milyar doları buldu. Üstelik bu üretim, önemli miktarda ithalatı engelleyerek Türk ekonomisine katkı sağladı. 2024 yılında sektör tarafından oluşturulan dış ticaret fazlası 13,5 milyar dolar oldu. Sektörümüzün ülkedeki son 15 yılda yaptığı toplam yatırım hacmi ise 15 milyar doları geçmiş durumda” denildi.

Sektörün 15,3 dolar olan ortalama birim ihracat kilogram değerinin mücevher ve savunma sanayiinden sonra en yüksek kilogram başı ihracat değeri olduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, “Yaklaşık 600 bin kişiye istihdam sağlayan hazır giyim sektörü, son 40 yılın en zorlu döneminden geçmesine rağmen dünya hazır giyim ticaretinden aldığı payı yüzde 3,45 seviyesinin üzerinde tutmayı başarmıştır. Ülkemizin dünya ticaretinden aldığı yüzde 1,08’lik payla karşılaştırıldığında sektörümüzün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

TGSD 25’inci Dönem Yönetim Kurulu’nda yönetimin üçte birini kadın, üçte birini ise 40 yaş altı üyeler oluşturdu. Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı:

Toygar Narbay, Dr. Ümit Özüren, Vedat Yavuz, Servet Karaalioğlu, Fahrettin Akaydın, Cevdet Karahasanoğlu, Şafak Kıpık, Hakan Tin, İsmail Kutlu, Damla Şahin, Mehmet Metin Akyüz, Koray Güvenir, Arzu Kaprol, Bora Öner, Serkan Eyüboğlu, Nadin Hacerestunç, Ayşegül Kaya, Refika Ünlü, Vittorio Zagaia, Lütfi Bayrak, Hande Şansal, Nurettin Vedat Doğan, Can Aras, Yasemin Sezer.