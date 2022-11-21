Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İletişim Konferansı’na konuşmacılarından TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın okul idarecisi ve öğretmenlere etkili konuşma ve iletişim hatalarıyla ilgili sunum yaptı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İletişim Konferansı’na konuşmacılarından TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın okul idarecisi ve öğretmenlere etkili konuşma ve iletişim hatalarıyla ilgili sunum yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Mehmet Aydın’ın yanı sıra radyo programcıları Umut Öztürk ve Hop Dedik Ayhan katıldı. Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan etkinlikte ilk olarak sahneye çıkan TGRT Haber’in ekran yüzlerinden Mehmet Aydın, “Etkili konuşma, diksiyon ve hitabet, topluluk önünde konuşma fobisi, beden dili, iletişim hataları” konuları üzerine sunum gerçekleştirdi.

Tebessümlü ifadelerle konuşmanın karşı tarafa iyi bir şekilde geçtiğini belirten Aydın, göz temasının heyecanı alan unsurlardan olduğunu söyledi. Aydın, topluluk içinde sadece bir kişiye yönelerek anlatmanın da diğer kişileri üzdüğünü bu nedenle anlatırken bakışları yaymak gerektiğini ifade etti.

Sesin ruh halini yansıttığını ve duyguları iletirken sesin kullanıldığını belirten Aydın, haber sunumlarında konuya göre de ses tonunu değiştirerek sunuş yaptıklarını anlattı.

Nefes egzersizlerinin insanların heyecanını dindirdiğini söyleyen Aydın, bu egzersizi sakinleşmek için de yapılabileceğini söyledi.

Aydın, iletişimin altın kurallarından birinin dinlemek olduğunu kaydetti. Aydın, Türkçe’nin korunması gerektiğini ve yaygınlaşmaya başlayan plaza dilinden öğrencilerin uzak tutulması gerektiğini savundu.

Ardından diğer konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi.

Programı Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de takip etti.