Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Gaziantep’te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada yaşamını yitiren 2’si İhlas Haber Ajansı muhabiri 15 kişinin ölümüyle ilgili taziye mesajı yayınladı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Gaziantep’te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada yaşamını yitiren 2’si İhlas Haber Ajansı muhabiri 15 kişinin ölümüyle ilgili taziye mesajı yayınladı.

Mesajında kaza haberini büyük üzüntüyle haber aldığını ifade eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, "Gaziantep’te meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan trafik kazasında, kazazedelere yardım etmek ve görevlerini yapmak için bölgede bulunan 2 İhlas Haber Ajansı çalışanının yaşamını yitirmesi medya camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı çalışanı meslektaşlarımız basın şehitlerimiz Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’e, 3 itfaiye personeline, 2 sağlık personeline ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.