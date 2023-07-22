Türkiye Golf Federasyonu’nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun üçüncü ayağı, bugün oynanan birinci raund müsabakasıyla Ankara’da başladı.

Regnum Golf & Country Club Ankara’da düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak müsabakasında B kategorisinde mücadele edecek Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Cullinan Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü sporcularının bulunduğu 13 takımdan 104 oyuncu sahaya çıktı.

Oynanan ilk gün müsabakalarının ardından Oğuzhan Alp, Kenan Güngör, Devran Yıldırım, Birand Kaya, Sadık Volkan Biner, Sefa Altınay, Ali Kızıldağ ve Mustafa Türker’den oluşan Taurus Golf Kulübü takımıyla; Mehmet Dinçsoy, Cengiz Topbaş, Ahmet Atay, Atay Maç, Ziya Ohri, Salih Kartal, Ali Doruk Börekçi ve Kani Özsoy’dan oluşan Regnum Golf Country Ankara Kulübü takımı toplamda 205’şer stableford skorla liderliği paylaştı. Serkan Dural, Emre Bahtoğlu, İdris Baki, Şehmus Işık, Behçet Baki, Ramazan İnce, Mutlu Durmaz ve Fatih Biçer’den oluşan Cullinan Golf Kulübü takımı ise toplamda 204 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.

Toplam dört ayaktan oluşan turnuvada, oynanan her ayağın ardından puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım Tur Şampiyonu olacak.