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TGF Türkiye Golf Turu’nun A kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları, yarın oynanacak final raundunun ardından sona erecek.

Müsabakada Golf Milli Takım Başantrenörü Keith Coveney de sporcuların performanslarını sahada yakından takip etti.

Turnuvanın A ve B kategorilerinde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Moda Golf Kulübü ve National BGK’dan toplamda 36 sporcu mücadelelerini TGF Silivri Golf Sahası’nda sürdürdü.

Türkiye Golf Federasyonu’nun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları devam ediyor.

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