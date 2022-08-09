Dört gün sürecek şampiyonanın final raundunun ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan, TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.

9-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul Silivri’de düzenlenecek TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası’nın ilk raundu bugün oynandı. TGF Silivri Golf Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonda Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Karya Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, National BGK, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Regnum Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü’den ve ferdi lisanslı 75 oyuncu sahaya çıktı.

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